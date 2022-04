हवन के धुएं और पूजा-पाठ से नींद में पड़ी खलल तो बेटे ने कर दिया बाप का कत्ल, सिर पर डंडे-ईंट से वार कर ली जान

आगरा में एक बेटे ने हैरान करने वाली वारदात को अंजाम दे दिया। बेटे ने घर में धुआं भरने पर अपने पिता को पीट-पीट मार डाला। वारदार के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है।

हिन्दुस्तान,आगरा Deep Pandey Sat, 02 Apr 2022 08:33 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.