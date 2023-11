ऐप पर पढ़ें

Ashraf's brother-in-law's connection with the owner of the wedding hall: बरेली में फहम लॉन के मालिक पर माफिया अशरफ के साले सद्दाम से संबंध होने का आरोप लगाकर थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। लेकिन इस केस के विवेचक ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अब बरेली के सीओ तृतीय ने मामले की विवेचना थाना बारादरी के इंस्पेक्टर क्राइम को सौंप दी है।

सुभाषनगर के रहने वाले काशीनाथ ने आठ नवंबर को थाना बारादरी में फहम लॉन के मालिक मोहम्मद आरिफ, उसके बेटे मोहम्मद फारिक, फाइक व फाहम, लॉन के मैनेजर और धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ बलवा, मारपीट, जान से मारने की धमकी, अवैध कब्जा करने और रंगदारी मांगने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। काशीनाथ का आरोप है कि फहम लॉन का मालिक मोहम्मद आरिफ को माफिया अशरफ के साले सद्दाम का पार्टनर है और उसके साथ कॉलोनी काटने का काम कर रहा है। जब वह अपने प्लॉट में साफ सफाई कर रहे थे तो आरोपियों ने वहां पहुंचकर सद्दाम का नाम लेकर गालीगलौज करके उन्हें धमकाया और दस लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई। इसके बाद पीलीभीत बाईपास पर भी कई बार उन्हें रास्ते में रोककर धमकाया। इस मामले में उन्होंने आईजी डॉ. राकेश सिंह के आदेश पर थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

आरोपियों की खंगाली जा रही कॉल डिटेल्स

मामले विवेचना कर रहे थाना बारादरी के एसआई हरकिशन के काम से संतुष्ट न होकर सीओ तृतीय अनीता चौहान ने विवेचना इंस्पेक्टर क्राइम शैलेंद्र कुमार को सौंप दी है। विवेचना की निगरानी सीओ तृतीय स्वयं कर रही हैं और आरोपियों के सद्दाम से संबंधों की पुष्टि के लिए उनकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है।

क्‍या बोली पुलिस

सीओ तृतीय अनीता चौहान ने कहा कि अब इस मामले की विवेचना बारादरी थाने के इंस्पेक्टर क्राइम को सौंप दी गई है। सद्दाम से जुड़े अन्य मामलों की विवेचना मैं खुद रही हूं। इसकी भी लगातार निगरानी की जाएगी।