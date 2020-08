अगले कुछ घंटों में यूपी के इन शहरों में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट 

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ घंटों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट में बताया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में आज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर में भी बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मोदीनगर, हापुड़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, बल्लभगढ़, पलवल, होदल, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बरसाना, सोनीपत और इनके आसपास के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। अगले 2 घंटे में बागपत, संभल, चंदौसी, गलौटी, सियाणा, बुलंदशहर, जट्टारी, खैर, खुर्जा, कोसली, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, बवाल, नारनौल, नूंह, सोहना, खतौली, अमरोहा, मुरादाबाद, चांदपुर, महम, हांसी में बारिश होगी। पश्चिमी यूपी के अलावा अन्य जिलों में बुधवार को धूप निकलने की संभावना है। हां कई बार बादलाें की आंख मिचौली जारी रह सकती है। लखनऊ और आसपास के जिलों में दिन उमस का भी सामना करना पड़ेगा।

Rain/thundershowers and lightning are very likely to occur during next 2 hours at isolated places over Saharanpur, Shamli, Aligarh districts and adjoining areas: India Meteorological Department