सस्ते में करें लद्दाख की सैर, जानें आईआरसीटीसी का ये टूर पैकेज

लखनऊवासियों को लद्दाख की सैर कराने जा रहा है। यह यात्रा दो अगस्त से शुरू होकर आठ अगस्त को समाप्त होगी। आइआरसीटीसी ने इस यात्रा के पैकेज की बुकिंग शुरू कर दी है।

Deep Pandey Sun, 14 Jul 2024 10:09 AM हिन्दुस्तान,लखनऊ