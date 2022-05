थाने में नाबालिग से दरिंदगीः ललितपुर से फरार रेप का आरोपी इंस्पेक्टर प्रयागराज से गिरफ्तार

नाबालिग रेप पीड़िता से थाने में रेप करने वाले इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले पर राजनीति गरमाने के बाद बैकफुट पर आई पुलिस ने तेजी दिखाते हुए एसओ को पकड़ा।

इस खबर को सुनें