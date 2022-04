ग्रामीणों को सफर में नहीं होगी परेशानी, गांवों के लिए 2000 बसें अनुबंधित करेगी यूपी सरकार 

ग्रामीणों को यूपी सरकार ने बड़ी राहत देने की तैयारी की है। यूपी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2000 बसें अनुबंधित करने जा रही है। जिससे ग्रामीण अंचलों तक रोडवेज की बसें पहुंच सकेंगी।

