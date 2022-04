विकास दुबे कब तक रहेगा जिंदा? जानिए FIR से नाम निकालने की पुलिस की अर्जी पर कोर्ट में क्‍या हुआ

कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 की आधी रात को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के 8 दिन के अंदर ही पुलिस और STF ने विकास दुबे समेत 6 बदमाशों को मार गिराया था लेकिन कोर्ट की फाइलों में वह आज भी जिंदा है।

Tue, 19 Apr 2022 07:40 AM

