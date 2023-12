ऐप पर पढ़ें

Video of student beating in Bareilly goes viral: यूपी के बरेली में एक कॉलेज के बाहर गेट पर छात्र नेताओं ने एक छात्र को लाठी और बेल्टों से जमकर पीटा। छात्र को दौड़ा-दौड़ा कर पीटते हुए का वीडियो वायरल हुआ है। घटना 2 दिन पुरानी बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कॉलेज के बाहर छात्र नेता अवैध रूप से फोटो स्टेट की दुकान चलाते हैं।

वहां 5 रुपये के पीछे छात्र नेताओं का एक छात्र से विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो छात्र नेताओं ने छात्र को दौड़ा-दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बनाया जो आज वायरल हुआ है। चीफ प्रॉक्टर डॉ आलोक खरे ने बताया कि दोनों पक्षों ने शिकायत दी थी मगर बाद में उन्होंने समझौता कर लिया।

लगातार बढ़ रही छात्र नेताओं की अराजकता

बरेली कॉलेज के छात्र नेताओं की अराजकता लगातार बढ़ रही है। पिछले दिनों भी कालीबाड़ी गेट पर छात्र नेताओं ने एक छात्र के साथ अभद्रता की थी। छात्र ने जब शिकायत करने की कोशिश की तो उसे हड़का कर भगा दिया गया। कालेज के अंदर भी एक छात्रा से बदसलूकी हुई थी।

लाइब्रेरी में भी करते रहते हैं ग़दर

बरेली कॉलेज की लाइब्रेरी में भी छात्र नेता गदर करते रहते हैं। इस कारण बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। इसकी कई बार प्रॉक्टोरियल बोर्ड से शिकायत की गई मगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।