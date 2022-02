वीडियो: जब रामपुर में मोटर मैकेनिक को कांग्रेस का मेनिफेस्टो समझाने बैठीं प्रियंका गांधी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के दौरान कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी एक पंक्चर बनाने वाली दुकान पर जा पहुंची. यहां वह दुकानदार को पार्टी का घोषणापत्र पढ़कर सुनाने लगीं। इस दौरान दुकानदार भी इसे गंभीरता से सुनता दिखा। इस वीडियो को यूपी कांग्रेस के ट्विटर पेज से शेयर किया गया है। वीडियो को साझा करते हुए लिखा गया है, 'एक दुकानदार से बातचीत कर अपनी प्रतिज्ञाओं के बारे जानकारी देतीं कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका जी। असली मुद्दों पर वोट दें, कांग्रेस को वोट दें'

यहां मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने यूपी की जनता से अपील से करते हुए कहा, 'बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध, और गरीबी के मुद्दों पर वोट करें। सोचें और वोट करें। अपना वोट किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो इन मुद्दों को हल करने के लिए काम कर रहा है।'

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> | Congress leader Priyanka Gandhi Vadra explains her party's manifesto for UP Assembly elections to a motor mechanic in Rampur <a href="https://t.co/Yww7yi1q8p">pic.twitter.com/Yww7yi1q8p</a></p>— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) <a href="https://twitter.com/ANINewsUP/status/1491707733464150020?ref_src=twsrc%5Etfw">February 10, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में राज्य के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। निर्वाचन आयोग कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान कार्य कोविड प्रोटोकॉल के तहत सुबह सात बजे शुरू हो गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिये व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। कोविड-19 के मद्देनजर मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, सेनिटाइजर, दस्ताने, मास्क, साबुन, पानी आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।