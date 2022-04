उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अयोध्या में भगवान राम की पूजा की, मंदिर का थ्रीडी मॉडल देखा

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शुक्रवार की सुबह अयोध्या पहुंचे और रामलला का दर्शन पूजन किया। उन्होंने यहां बन रहे भव्य मंदिर का थ्रीडी मॉडल भी देखा। अयोध्या से उपराष्ट्रपति बनारस जाएंगे।

अयोध्या भाषा Yogesh Yadav Fri, 15 Apr 2022 04:43 PM

इस खबर को सुनें