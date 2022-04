प्रेसिडेंसियल ट्रेन से आज अयोध्या रवाना होंगे उप राष्ट्रपति, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल संग करेंगे रामलला के दर्शन; इतने बजे तक बंद रहेगा मेन गेट

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज प्रेसिडेंसियल ट्रेन से अयोध्या जाएंगे। वे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। इस दौरान यात्रियों को पार्सल घर से एंट्री करनी होगी।

कार्यालय संवाददाता,लखनऊ Sneha Baluni Fri, 15 Apr 2022 05:17 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.