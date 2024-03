3 साल 9 महीने और 27 दिन, 85 तारीखों के बाद फैसला, पढ़ें बाहुबली धनंजय सिंह को कैसे मिली पहली बार सजा  

ऐप पर पढ़ें

Dhananjay Singh got punishment for the first time: यूपी के बाहुबली धनंजय सिंह की जिंदगी किसी फिल्‍मी कहानी की तरह रही है। उनके खिलाफ कभी 43 केस दर्ज थे। अभी जौनपुर और लखनऊ की अदालतों में नौ केस चल रहे हैं। धनंजय सिंह को बुधवार को पहली बार किसी मामले में सजा मिली। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्‍हें सात साल की सजा सुनाई है। जिस मामले में धनंजय सिंह को सजा हुई है उसमें वादी, गवाह सब पलट गए थे। पढ़िए तीन साल, नौ माह 27 दिन में 85 तारीखों के बाद कैसे इस मामले में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे धनंजय सिंह।

मई 2020 की 10वीं तारीख थी। पचहटिया के पास शाम करीब साढ़े पांच बजे नमामि गंगे परियोजना का काम करने वाली फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव संघल काम करवा रहे थे। इसी दौरान संतोष विक्रम और दो अन्य लोग वहां से उन्हें पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर ले गए। उसके बाद जो कहानी हुई उसी आधार पर पीड़ित अभिनव ने लाइन बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के बाद सबको लग रहा था कि मामला खत्म हो गया है, क्योंकि गवाह और वादी दोनों मुकर गए थे, लेकिन तीन साल, नौ माह, 27 दिन में 85 तारीखों के बाद आए फैसले ने सभी को चौंका दिया। कुल 50 पेजों में अदालत ने अपना फैसला दिया।

बुधवार की जब शाम 4.10 बजे धनंजय सिंह और संतोष विक्रम को सजा सुनाई गई तो हर जगह यही चर्चा होने लगी। बीते समय पर गौर करें तो इस मामले में तमाम-उतार चढ़ाव आए। घटना के अगले ही दिन पुलिस ने धनंजय सिंह और संतोष को गिरफ्तार किया, बाद में दोनों को जमानत मिल गई थी। पुलिस ने विवेचना करके पहले क्लीन चिट दे दी, बाद में फिर जांच हुई तो कुल 18 साक्ष्य दिए गए। कुल छह गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसमें तीन वादी के पक्ष से जबकि तीन पुलिस पक्ष से थे। इसके बाद कोर्ट ने विवेचना में दिए गए मजबूत साक्ष्य के आधार पर दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

क्या थी पूरी घटना

पुलिस की विवेचना और मुकदमे के दौरान घटना की पूरी जानकारी दी गई। उसमें 10 मई को करीब साढ़े पांच बजे संतोष विक्रम सिंह अपनी गाड़ी से प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल को ले गए। वहां सिंघल पर खराब सामग्री की आपूर्ति का दबाव बनाया गया। वहीं से सिंघल ने अपने सुपरवाइजर को मैसेज किया और कंपनी के एमडी को बताने के लिए कहा। फिर उसी दिन रात में 10 बजे लाइन बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।

सीडीआर साक्ष्य का आधार

मामले में पुलिस ने जब विवेचना की तो धनंजय सिंह से लगायत कंपनी के एमडी, प्रोजेक्ट मैनेजर, संतोष विक्रम सिंह सहित करीब 10 से अधिक नंबरों की सीडीआर निकाली गई। पता चला कि संतोष विक्रम जो धनंजय सिंह के नाम से जारी सिम से बात करता था, उसने प्रोजेक्टर मैनेजर अभिनव को 18 जनवरी 2020 से 10 मई 2020 के बीच कुल 20 बार काल की। इसके साथ ही धनंजय सिंह और कंपनी के एमडी से व्हाट्सएप कॉल पर बात, लोकेशन आदि की सीडीआर निकाली।

झूठी गवाही का केस दर्ज करने की अर्जी रद्द

सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय में वादी अभिनव सिंघल के विरुद्ध झूठी गवाही का केस दर्ज करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया। इसे कोर्ट ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि अभियुक्तगण निश्चित तौर पर सक्षम व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ अभिनव ने घटना के तत्काल बाद मुकदमा दर्ज कराया है।

विवेचना के आरंभिक दौर में वादी के द्वारा मामले का समर्थन भी किया गया। वह निश्चित तौर पर सामान्य कर्मचारी था। न्यायालय की राय में बाद में नौकरी व भविष्य की चिंता के मद्देनजर उसने अपनी बातों का समर्थन नहीं किया। परंतु घटना के तथ्यों को उसने साबित किया है। इसलिए झूठी गवाही की कार्यवाही उचित नहीं है।

कोर्ट की टिप्पणी

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि यह सिद्ध हो चुका है कि अभियुक्तगण अभिनव सिंघल को उसके कार्यक्षेत्र से जबरन अपने घर बुलाकर, पिस्तौल दिखाकर उसे व उसकी कंपनी के लोगों को डराया, धमकाया। उस पर यह दबाव डाला गया कि नमामि गंगे परियोजना में मात्र अभियुक्तगण का ही गिट्टी-बालू प्रयोग किया जाए। धनंजय जनप्रतिनिधि भी रहे हैं। मामले को देखने से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण हत्या के इरादे से अपहरण, भारतीय दंड संहिता के द्वितीय खंड के अन्तर्गत अपराध कारित करके वादी अभिनव सिंघल को ऐसे परेशान किया कि वह हत्या होने के खतरे में पड़ गया। विधि का नियम है अपराधी को अपराध के अनुसार दंडित किया जाए।

बचाव पक्ष की दलील

पूर्व सांसद धनंजय सिंह व साथी संतोष विक्रम पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि राजनीतिक रंजिश के कारण मुकदमे कायम किए गए हैं। मामले में अभिनव सिंघल को किसी तरह की कोई चोट कारित नहीं हुई है। वह विद्वेषपूर्ण राजनीति के शिकार हुए हैं। शिकायत मिलने पर अभिनव सिंघल को नमामि गंगे परियोजना के तहत किए जाने वाले कार्य की गुणवत्ता के बारे में जानकारी के लिए बुलाया गया था। किसी तरह से कोई अपराध नहीं किया गया है।

धनंजय ने खुद की बहस

सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने खुद अपना पक्ष रखा। कहा कि वह जनप्रतिनिध हैं, संविधान में उनका विश्वास हैं। जनप्रतिनिधि होने के कारण उनके पास शिकायतें आती रहती हैं। प्रशासनिक अधिकारियों व जरूरी लोगों को बुलाकर शिकायतों के निस्तारण की चर्चा करते हैं। उसी के लिए अभिनव को बुलाया गया था। अभिनव ने भी कोर्ट में दिए गए बयान में इसी बात का समर्थन किया है।

अभियोजन पक्ष का तर्क

सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता सतीश पांडेय व लालबहादुर पाल ने कहा कि अभियुक्तगण द्वारा वादी अभिनव सिंघल का अपहरण करके मृत्यु के भय में डाला गया है। जनप्रतिनिधि के द्वारा अपराध कारित किया गया है। इसलिए ये अधिक से अधिक दंड के पात्र हैं। इन्हें आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाए।