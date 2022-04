वाराणसी: गंगा में उतराया मिला प्रेमी युगल का शव, एक दूसरे का पकड़ रखा था हाथ

वाराणसी: गंगा में उतराया मिला प्रेमी युगल का शव, एक दूसरे का पकड़ रखा था हाथ

वाराणसी में सिपहिया गंगा घाट पर एक प्रेमी जोड़े की लाश मिली है। प्रेमी-प्रेमिका ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। सूचना पर मौके पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को बाहर निकलवा कर शिनाख्त की।

हिन्दुस्तान,वाराणसी Deep Pandey Sat, 02 Apr 2022 11:49 AM

