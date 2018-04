कुशीनगर हादसा : ट्रेन-वैन की टक्कर में 13 बच्चों की मौत, CM ने दिए जांच के आदेश

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर विशुनपुरा थाना क्षेत्र के बहपुरवा रेलवे क्रासिंग पर गुरूवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां रेलवे क्रॉसिंग पर सामने से आ रही सीवान से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन से ( ट्रेन नंबर 55075) बच्चों से भरी एक मैजिक वैन टकरा गई।

इस हादसे में अब तक 13 बच्चों की मरने की पुष्टि हो चुकी है, 4 बच्चे गम्भीर रूप से घायल हैं बच्चों और ड्राइवर को कुशीनगर जिला अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल मौके पर स्‍थानीय लोग और पुलिसा बल पहुंच चुका है। राहत व बचाव कार्य जारी है।

मुख्यमंत्री योगी ने दुख जताया

सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने इस हादसे पर दुख व्‍यक्‍त किया है। उन्‍होंने प्रशासन को राहत व बचाव कार्य में जुटने का निर्देश दिया है। साथ ही सीएम ने मृतकों और घायल बच्‍चों के परिजनों 2-2 लाख रुपए की आर्थ‍िक मदद की घोषणा की है। सीएम ने गोरखपुर के कमिश्‍नर को जांच के आदेश भी दिए हैं।

CM expressed deepest condolences on this very unfortunate incident & directed District Administration to provide all help & medical aid, declared ex-gratia of Rs 2 lakhs & also directed an inquiry into cause of accident: Statement on Kushinagar accident wherein 11 children died