उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1268 नए मामले आए सामने, 108 मरीजों की हुई मौत

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार गिरावट जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1268 मामले सामने आए। इस दौरान 108 मरीजों की मौत हो गई जबकि 4260 लोग कोरोना से रिकवर हुए। प्रदेश में अब 25,546 कोरोना एक्टिव केस हैं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक यूपी में 1268 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इसके साथ ही प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की कुल संख्या 16,95,260 हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 108 और कोरोना मरीजों की मौत हो गई। कानपुर नगर में 10, गोरखपुर में 9, अमरोहा में 8 प्रयागराज में 7, लखनऊ और मेरठ में 6-6 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में अब कुल मृतक मरीजों की संख्या 20,895 पहुंच गई है।

