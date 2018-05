इलाहाबादः दिनदहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या, 10 लाख मुआवजे का ऐलान

इलाहाबाद के पाश इलाके मनमोहन पार्क के पास एडवोकेट राजेश कुमार श्रीवास्तव की दो बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रशासन ने मृतक वकील के परिजनों के लिए 10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है। यह घटना एसे समय पर हुई जब प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी अपराध व कानून व्यवस्था की समीक्षा करने इलाहाबाद आए हुए हैं।

Gonda: #UttarPradesh government announced a compensation of Rs 10 lakh for family of the advocate Rajesh Srivastava, who was shot dead in Colonelganj's Manmohan Park area.