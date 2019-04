UP: दंपति की जान बचाने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगा DGP प्रशंसा चिन्ह

उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने इटावा में लखनऊ-आगरा नेशनल हाइवे पर अपने बच्चे के साथ बाइक से जा रहे दम्पति की जान बचाने वाले पीआरवी कर्मियों को डीजीपी प्रशंसा चिन्ह देने की घोषणा की है। उन्होंने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है।

The policemen have displayed exemplary professional commitment and outstanding conduct to avert a disaster.

I announce my commendation disc to all the police personnel of UP100 PRV 1617. https://t.co/CLTmBpiwkw