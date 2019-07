कृष्णानंद राय केस: CM योगी ने लिया संज्ञान, यूपी सरकार हाईकोर्ट में करेंगी अपील

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में सीबीआई अदालत के फैसले का संज्ञान लिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में सरकार फैसले का गंभीरता से अध्ययन करेगी और हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। कृष्णानंद राय हत्याकांड में सीबीआई दिल्ली की अदालत ने विधायक मुख्तार अंसारी, उनके भाई अफज़ाल अंसारी समेत कई अभियुक्तों को बरी कर दिया है। ऐसा गवाहों के मुकरने के चलते साक्ष्य न होने के कारण किया गया है। सूत्रों का कहना है कि यह भी जांच की जाएगी कि गवाहों की किन कारणों से मौत हुई और कुछ गवाह क्यों मुकर गए।

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the Judgement in the Krishnanand Rai case. The government shall examine the judgement and file appeal in the High Court. pic.twitter.com/NKXJKWpfb4