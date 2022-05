बाथरूम में मोबाइल देखना हो सकता घातक, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

बाथरूम में मोबाइल-अखबार पढ़ना बंद करना होगा। इस आदत से लोग आधे से ज्यादा समय तक बाथरूम में बैठे रहते हैं, वही इन बीमारियों के खतरे में रहते हैं। इंडियन सीट का इस्तेमाल करेंगे तो सुखी रहेंगे।

इस खबर को सुनें