गर्मी और हीटवेव से परेशान लोगों को अगले कुछ दिन तक कुछ राहत मिल सकती है। दिल्‍ली सहित कई शहरों में मौसम विभाग का बारिश का अनुमान है। लखनऊ में आज न्‍यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रह सकता है।

Wed, 04 May 2022 09:09 AM

Ajay Singh लाइव हिन्‍दुस्‍तान,लखनऊ

