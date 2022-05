UP Weather: यूपी में बदला मौसम, आसमान में छाए बादल और तेज हवाओं ने दी गर्मी से राहत

भीषण गर्मी बीच उत्तर प्रदेश के कई जिले में मौसम एक बार फिर रुख बदला है। प्रदेश के कई इलाकों में सोमवार को आसमान पर बादल छए रहे। इस दौरान चली तेज हवाओं और छिटपुट बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया।

इस खबर को सुनें