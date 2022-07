UP Weather: यूपी में जमकर बरसने वाला है मेघ, इन जिलों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार को 20 से 23 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश (UP Rain) के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश (Heavy Rain in UP) की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने बुधवार सुबह से गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, मथुरा, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग मौसम की चेतावनी देने के लिए चार रंगों के कोड का उपयोग करता है - हरा (सामान्य), पीला (देखें और अपडेट रहें), नारंगी (तैयार रहें) और लाल (कार्रवाई करें)।

मौसम विभाग के मुताबिक बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद में भी भारी बारिश की संभावना है। इनके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान कन्नौज, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भी जमकर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 जुलाई को यूपी के अलग-अलग इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा 22 से 23 जुलाई तक अलग-अलग जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है।

मौसम विभाग ने लोगों से तैयार रहने को कहा है क्योंकि बारिश से शहरी इलाकों में जलभराव हो सकता है और निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। मौसम विभाग ने बारिश के कारण भूस्खलन, यातायात बाधित होने और बिजली कटौती की भी आशंका जताई है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की कि राजधानी लखनऊ में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। शहर में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।