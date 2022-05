यूपी: बदायूं में धमाके के साथ फटा ट्रांसफार्मर, 12 लोग झुलसे

बदायूं की साप्ताहिक मुख्य बाजार में रखे ट्रांसफार्मर में सोमवार शाम धमाके के साथ आग लग गई। ट्रांसफार्मर की आग से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का सारा सामान जल गया और 12 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं।

