'सही पकड़े हैं', यूपी पुलिस ने 'भाभी जी घर पर हैं' के कलाकारों से की साझेदारी; इस काम के लिए हुए साथ-साथ 

ऐप पर पढ़ें

UP Traffic Police and Star Cast of Bhabhi Ji Ghar Par Hain: टीवी सीरियल 'भाभी जी घर पर हैं' के लोकप्रिय संवाद 'सही पकड़े हैं...' को चरितार्थ करते हुए यूपी की ट्रैफिक पुलिस ने इस सीरियल के कलाकारों से एक मनोरंजक साझेदारी कर ली है। इसके पीछे एक बड़ा मकसद बताया जा रहा है। मकसद है आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना ताकि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं पर विराम लगाया जा सके।

'भाभी जी घर पर हैं' कलाकारों की रोड सेफ्टी मंथ के उपलक्ष्‍य में ट्रैफिक पुलिस द्वारा आयोजित रोड सेफ्टी कांफ्रेंस में लखनऊ पहुंची थी। इस दौरान यूपी की ट्रैफिक पुलिस और उनके बीच ये साझेदारी हुई। इसकी जानकारी यूपी पुलिस ने ट्वीट के माध्‍यम से दी है। एक के बाद एक दो ट्वीट में यूपी पुलिस ने बताया, 'सड़क सुरक्षा के लिए एक मनोरंजक साझेदारी: यूपी पुलिस ने 1 नवंबर से शुरू हुए यातायात जागरूकता माह के हिस्से के रूप में सड़क सुरक्षा के मुद्दे को उठाने के लिए टीवी श्रृंखला 'भाबी जी घर पर हैं' के लोकप्रिय कलाकारों के साथ हाथ मिलाया है।' दूसरे ट्वीट में यूपी पुलिस ने कहा कि 'उनकी भागीदारी न केवल संदेश को बढ़ाती है, बल्कि मनोरंजन और सामाजिक जागरूकता के बीच की खाई को भी पाटती है, और इस महत्वपूर्ण कारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने प्रभाव का लाभ उठाती है।'

बता दें कि 'भाभी जी घर पर हैं' पिछले करीब नौ साल से टीवी पर भारत में देखे जाने वाले अति लोकप्रिय शोज में से एक है। लखनऊ पहुंचे इस शो के स्‍टार कास्‍ट में विभूति नारायण मिश्र (शो में कैरेक्‍टकर का नाम है) बकायदा ट्रैफिक इंस्‍पेक्‍टर की यूनिफार्म में नज़र आए। वहीं मनमोहन तिवारी, अनीता भाभी और अंगूरी भाभी भी पूरे रंग में थीं। इन कलाकारों ने यूपी के डीजीपी विजय कुमार से भी मुलाकात की। यूपी पुलिस ने डीजीपी के साथ स्‍टार कास्‍ट की तस्‍वीर पोस्‍ट करते हुए इसे एक शानदार पहल बताया है।