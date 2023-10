UP Top News: सपा-कांग्रेस में रार बढ़ी, अखिलेश ने धो डाला, बोले- जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही जवाब मिलेगा

ऐप पर पढ़ें

खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, दो बेटों के साथ जिंदा जल गया पिता

यूपी के बदायूं में गुरुवार का दिन एक परिवार के लिए काल बन गया। खाना बनाते समय सिलेंडर से अचानक घर में आग लग गई। आग लगते ही घर में हड़कंप मच गया। घर के अंदर पति-पत्नी समेत पांच लोग थे। पत्नी एक मासूम को लेकर बाहर निकल गई लेकिन पति और दो बेटे घर के अंदर ही रह गए। तीनों आग की लपटों में जिंदा ही जल गए।

BJP नेता फंसते हैं तो जज के पास दिल्ली-लखनऊ से फोन आता हैः अखिलेश यादव

आजम खान और उनके परिवार को सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद से सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप भी गुरुवार को लगाया। अखिलेश ने कहा कि जब भाजपा नेता फंसते हैं तो लखनऊ-दिल्ली से जज के पास फोन आने लगता है। जज से कहा जाता है कि सजा हुई तो सदस्यता चली जाएगी। अखिलेश ने बिना किसी का नाम लिए यह भी आरोप लगाया कि जिस घर में वह रहते हैं उसके लिए पीआईएल एक जज ने अपने घर पर बुलाकर लिखवाई थी। यह भी कहा कि जिसे जज के घर पर बुलाकर पीआईएल लिखवाई गई उसका नाम भी बता दूंगा।

अखिलेश ने कांग्रेस को धो दिया- बेवकूफ बना रहे, पता होता धोखा देंगे तो.

लोकसभा चुनाव में भाजपा को मात देने के लिए बने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में अभी से दरार दिखने लगी है। एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से सपा को सीटें नहीं देने पर दोनों दलों के बीच एक तरह से तलवार खिंच गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसे लेकर बेहद नाराज हैं। अखिलेश ने गुरुवार को यहां तक कह दिया कि कांग्रेस ने धोखा दिया है। जैसा व्यवहार कांग्रेस करेगी वैसा ही व्यवहार सपा की तरफ से भी उसे देखने को मिलेगा। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस के नेता गठबंधन के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पहले से पता होता कि धोखा देंगे तो कमलनाथ या दिग्विजय सिंह पर भरोसा नहीं करते। सपा के लोगों को उनके पास बैठक में नहीं भेजता। अखिलेश ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को बिना नाम लिए चिरकूट तक कह दिया।

बरेली में फर्नीचर की तीन दुकानों में लगी आग, ढाई घंटे में पाया काबू

बरेली के कांकरटोला में बुधवार देर रात फर्नीचर की चार दुकानों में आग लग गई। इससे उनमें रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। बुधवार रात करीब डेढ़ बजे बारादरी के मोहल्ला कांकरटोला में नवाब साहब फर्नीचर हाउस की छत पर बने गोदाम में आग लग गई। आग की ऊंची लपटें देखकर आसपास के लोगों ने दुकान मालिक और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मगर तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया।

मोदी ने यूक्रेन पर कहा था युद्ध का युग नहीं, गाजा पर भी वही स्टैंड रहना चाहिए; इजरायल पर बोलीं मायावती

बसपा प्रमुख मायावती ने इजरायल और हमास पर बोलते हुए कहा कि मोदी ने यूक्रेन पर कहा था युद्ध का युग नहीं, गाजा पर भी वही स्टैंड रहना चाहिए। मायावती ने गुरुवार को ट्वीट कर लिखा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम नरेन्द्र मोदी ने जब यह कहा कि 'This is not an era of war' अर्थात् आज का युग युद्ध का नहीं है, तो इसकी प्रशंसा पश्चिमी नेताओं ने खूब की और अब गाज़ा युद्ध को लेकर भी भारत को अपने इस स्टैण्ड पर ऐसी मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है जो सबको अनुभव हो।

मॉर्चरी में 3 साल से रखा बेटी का शव पाने को भटक रही मां, पुलिस को अब इस चीज का इंतजार, पढ़ें पूरा मामला

बेटी का कंकाल तीन साल से मॉर्चरी में रखा है। मां उसे पाने को दर-दर भटक रही है। पुलिस बिना डीएनए रिपोर्ट में तस्दीक हुए कंकाल देने को राजी नहीं है। तीन बार डीएनए सैंपल भेजे जा चुके हैं पर रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट क्यों नहीं मिलती, कब तक मिलेगी, यह बताने वाला भी कोई नहीं है। बेबस मां का सवाल है-मेरी गायब बेटी जिंदा नहीं तलाश सके तो अब उसकी हड्डियां भी नहीं दोगे? कम से कम उसके क्रियाकर्म से ही हमें कुछ संतोष मिल जाएगा।

हम और अखिलेश यादव दोनों मोदी को पीएम बना रहे हैं; राजभर का अनूठा दावा, कैसे ये भी बताया

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अनूठा दावा किया है। राजभर ने कहा कि हम और अखिलेश यादव दोनों चाहते हैं कि मोदी पीएम बनें। उन्होंने कहा कि कहा है कि उनकी पार्टी 2024 में यूपी की हर लोकसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने में जुटी है। लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं।

संदिग्ध डेंगू से BJP नेता की बेटी और नातिन की मौत, हॉटस्पॉट बनने की कगार पर यूपी का ये जिला

बरेली में भाजपा नेता की बेटी और चार दिन की नवजात नातिन की संदिग्ध डेंगू बुखार से मौत हो गई। प्रसव के बाद तबीयत बिगड़ने पर मां-बेटी को आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। वहां जांच में प्लेटलेट्स काफी कम आई थी। जिले में बुखार से बीते एक सप्ताह में 10 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में बुधवार को 13 लोग डेंगू पॉजिटिव मिले हैं। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 484 पहुंच गई है।

इंस्टाग्राम फ्रेंड के साथ फरार हुई छात्रा, होटल में रेप और मारपीट, आरोपी अरेस्ट

लखनऊ में कृष्णानगर से लापता हुई 11वीं की छात्रा को इंस्टाग्राम फ्रेंड बहला कर गोरखपुर ले गया था। होटल में रहने के दौरान आरोपी ने छात्रा के साथ रेप किया। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से पीड़िता को तलाश कर परिवार के सुपुर्द किया था। वहीं, आरोपी भाग निकला था। जिसे बुधवार को गिरफ्तार किया गया है।

यूपी के 1.54 करोड़ लोगों के खाते में भेजे जाएंगे 660 रुपए योगी सरकार का दिवाली तोहफा

यूपी की योगी सरकार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिवाली पर फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर का तोहफा देगी। इसको लेकर जल्द ही कैबिनेट प्रस्ताव लाया जाएगा। इस योजना के तहत योगी सरकार हर लाभार्थी के खाते में 660 रुपये भेजेगी, जबकि 300 रुपये केंद्र सरकार से बतौर सब्सिडी मिलता है। यूपी में उज्ज्वला योजना के 1.75 करोड़ लाभार्थी हैं।

UP Fire: बदायूं एआरटीओ कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में आग, सारे दस्तावेज जलकर खाक

बदायूं शहर के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के बहेड़ी रोड स्थित एआरटीओ कार्यालय का रिकॉर्ड रूम सुबह दहक उठा। भीषण आग की लपटे ऊंची-ऊंची उठने से इलाके में खलबली मच गई। टहलने निकले राहगीरों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड और कोतवाली पुलिस को दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक रिकॉर्ड रूम के सारे दस्तावेज चल चुके थे। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सके है।

अयोध्या में हनुमानगढ़ी के साधु राम सहारे दास की गला रेतकर हत्या, मंदिर के अंदर मिली लाश

रामनगरी अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में साधु गला रेतकर हत्‍या कर दी गई है। गुरुवार सुबह इस घटना के बारे में पता चलने पर हड़कंप मच गया। साधु राम सहारे दास हनुमानगढ़ी की बसंतिया पट्टी के संत दुर्बल दास के शिष्‍य थे। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। घटना की जानकारी मिलते ही आईजी और एसएसपी सहित पुलिस के अन्‍य अफसर हनुमानगढ़ कैंपस में पहुंचे।

रिश्ते से नाखुश पति-पत्नी को साथ रहने को मजबूर करना क्रूरता, तलाक पर इलाहाबाद HC का फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि पति-पत्नी आपसी रिश्ते से नाखुश हों तो उन्हें साथ रहने के लिए विवश करना क्रूरता होगी। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से अलग रह रहे दंपती को एकसाथ लाने की बजाय उनका तलाक कर देना अधिक जनहित में है। कोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी दोनों ने ही एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। समझौते की गुंजाइश खत्म हो गई। झूठे केस कायम किए गए।

आजम खान के जेल जाते ही जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची इनकम टैक्स और CPWD टीम, नापी सर्वे शुरू, आगे क्या होगा?

आजम खान को बुधवार को 7 साल के लिए जेल की सजा हुई। इसके बाद आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। गुरुवार को आयकर विभाग और सीपीडब्ल्यूडी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची। अधिकारियों ने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की वैल्यूएशन की। टीमों ने नापी सर्वे करते हुए आजम खान की यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन करना शुरू किया। इसके बाद अब विवादित जौहर यूनिवर्सिटी का क्या होगा ये तय होना है।

