यूपी के देवरिया की सलेमपुर कोतवाली में तैनात दरोगा का एक महिला के साथ अश्‍लील वीडियो वायरल हुआ था। 2 महीने से फरार दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया। दरोगा के खिलाफ उसी की कोतवाली में केस दर्ज था।

Wed, 04 May 2022 05:59 AM

Ajay Singh हिन्‍दुस्‍तान,देवरिया Wed, 04 May 2022 05:59 AM

इस खबर को सुनें