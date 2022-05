यूपी: भदोही में ट्रक ने दुकान पर बैठे पुलिसकर्मी समेत दो को रौंदा, मौत

भदोही में गोपीगंज मार्ग पर स्थित पुलिस लाइन के सामने मंगलवार की रात बेकाबू ट्रक ने दुकान पर बैठे हेड कांस्टेबल समेत 2 लोगों को रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक भी घायल हो गया।

