UP: कौशाम्बी में रेप पीड़िता ने फांसी लगाकर जान दी, आरोपी पर धमकाने का लगाया आरोप, एफआईआर दर्ज

यूपी के कौशांबी में रेप पीड़िता ने फांसी लगाकर जान दे दी है। पीड़िता ने रेप करने वाले आरोपी पर धमकाने का आरोप लगाया है। कुछ समय पहले ही रेप का आरोपी जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आया है।

