UP Rain: यूपी के इस इलाके में अगले पांच दिनों तक होगी मूसलाधार बारिश, जानें अन्य राज्यों का भी हाल

UP Rain: उत्तर भारत की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भी अगले पांच दिनों तक बारिश होगी। जानें अन्य राज्यों के मौसम का ताजा हाल...

Madan Tiwari Fri, 12 Jul 2024 02:33 PM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली