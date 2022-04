उत्‍तर प्रदेश में बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्ट‍ियां रद्द कर दी गई हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के.शर्मा ने कहा कि बिजली की मांग डेढ़ गुना तक बढ़ गई है। इस बीच कुछ तकनीकी दिक्‍कत भी आई है।

