फर्रुखाबाद में मोबाइल लेकर परेड करने पहुंचे थे सिपाही, आईजी ने पकड़ा तो रायफल लेकर मैदान के लगवा दिए चार चक्कर

संवाददाता,फर्रुखाबाद Dinesh Rathour Fri, 22 Apr 2022 07:33 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.