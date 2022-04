यूपी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, शामली में कुख्यात बदमाश AK-47 और 1300 कारतूस के साथ गिरफ्तार

शामली में स्थानीय पुलिस ने चेकिंग दौरान कुख्यात बदमाश अनिल उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक AK-47, 1300 से भी ज्यादा कारतूस और एक क्रेटा कार बरामद की है।

लाइव हिन्दुस्तान,शामली Shivendra Singh Tue, 05 Apr 2022 03:37 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.