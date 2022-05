यूपी पुलिस की गैंगस्टरों पर कार्रवाई जारी, पूर्व एमएलसी के करीबी नसीम की 21 करोड़ की संपत्ति जब्त

सहारनपुर में पूर्व एमएलसी के सहयोगी नसीम की 21 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया है। डीएम के आदेश के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने 375 बीघा जमीन को जब्त करने की कार्रवाई की।

