UP MLC Election Result: यादव बेल्ट में भी खिला कमल, इटावा-फर्रुखाबाद में BJP उम्मीदवार की जीत

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) शानदार जीत की ओर आगे बढ़ रही है। यही नहीं इस बार यादव बेल्ट में भी बीजेपी का परचम लहरा रही है।इटावा-फर्रुखाबाद में BJP को जीत मिली।

हिन्दुस्तान,इटावा Deep Pandey Tue, 12 Apr 2022 12:13 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.