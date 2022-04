UP MLC Election Result: सहारनपुर-मुजफ्फरनगर सीट पर भाजपा को मिली एकतरफा जीत

यूपी एमएलसी चुनाव 2022 में सहारनपुर-मुजफ्फरनगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार वंदना वर्मा ने एकतरफा जीत दर्ज की है। भाजपा की उम्मीदवार वंदना वर्मा को 3001 मतों से जीतीं।

वार्ता,सहारनपुर Shivendra Singh Tue, 12 Apr 2022 02:53 PM

