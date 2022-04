MLC Election Result: गन्ना बेल्ट में भी BJP को मिली मिठास, मुजफ्फरनगर-सहारनपुर में एकतरफा हुई जीत

विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 को छोड़कर बाकी सभी 33 सीटों पर जीत हासिल की है। पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर-सहारनपुर सीट पर भाजपा उम्मीदवार वंदना वर्मा ने एकतरफा जीत हासिल की है।

वार्ता,सहारनपुर Sudhir Jha Tue, 12 Apr 2022 05:02 PM

