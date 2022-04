UP MLC Election Result: आजमगढ़-मऊ में भाजपा की हार, गढ़ में सपा प्रत्याशी की जमानत जब्त, जानें किसकी हुई जीत

यूपी में एमएलसी चुनाव के नतीजे अधिकतर सीटों पर भाजपा के पक्ष में रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह ने जीत हासिल की है। यहां भाजपा का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा।

लाइव हिन्दुस्तान,आजमगढ़ Sudhir Jha Tue, 12 Apr 2022 11:49 AM

