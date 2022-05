यूपी के मंत्री गिरीश चंद्र को सर्किट हाउस में चूहे ने काटा, सांप के डंसने की आशंका में बिगड़ी तबीयत

उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश चंद्र यादव को बांदा दौरे के दौरान सर्किट हाउस में एक अजीब घटना से दो-चार होना पड़ा। सोते समय चूहे ने काट लिया। सांप के काटने की आशंका में मंत्री की तबीयत बिगड़ गई।

