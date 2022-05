जौनपुर: युवक ने अपने परिवार के पांच लोगों को मारी गोली, एक की मौत

जौनपुर में एक युवक ने अपने परिवार के पांच लोगों को गोली मार दी जिसमें एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

