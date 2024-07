UP IPS Transfer: यूपी पुलिस में फेरबदल, 10 आईपीएस का ट्रांसफर, 6 जिलों के एसपी बदले

UP IPS Transfer list: यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। योगी सरकार ने 10 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। छह जिलों के एसपी बदले गए हैं।

bihar get 10 and up 19 ips officers see cadre allocation full list

Deep Pandey Sat, 13 Jul 2024 02:08 PM लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ