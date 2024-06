लू से मौत पर परिवार को चार लाख की मदद देगी सरकार, तहसीलदार-SDM को देनी होगी सूचना; जानें डिटेल  

ऐप पर पढ़ें

Help to family in case of death due to heat wave: उत्‍तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में लू से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसे पाने के लिए मृतक का पोस्टमार्टम कराना जरूरी है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मौत लू लगने के कारण हुई है। लू से किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद उसकी सूचना तहसीलदार, एसडीएम को देनी होगी। राजस्व विभाग द्वारा पीएम की रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी जाएगी। उसी के आधार पर संबंधित को मुआवजा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने-अपने जिले में लोगों को लू से बचाने की पूरी व्यवस्था करें। बिजली कटौती न हो, पेयजल की व्यवस्था भरपूर होने, पशुओं के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं हों ताकि लू से होने वाली मौतों को रोका जा सके। इसके लिए प्याऊ लगावाने, अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था कराने, गांवों में हैंडपंप चालू करवाने आदि के निर्देश भी दिए गए हैं।

यूपी का सबसे गर्म स्थान

बीते 24 घंटों के दौरान कानपुर एयरफोर्स सबसे गरम स्थान रहा, जहां दिन का तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बागपत में 44, आगरा में 43.5, इटावा में 43, मथुरा वृंदावन में 44, प्रयागराज में 43, कन्नौज में 44.4, गौतमबुद्धनगर में 43.7 मुरादाबाद 41, रामपुर 44, अमरोहा 43 और संभल में 43.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। हवा का रुख बदलने के साथ ही हालांकि चढ़ते पारे में थोड़ी गिरावट आई है। मगर अब पुरवाई चलने के साथ उमस भरी चिपचिपी गर्मी जनजीवन को बेहाल करेगी।

बिजली के लिए हंगामा

वहीं प्रतापगढ़ भूपियामऊ में 132 केवीए पावर हाउस से शहर के उपकेंद्र पर आने वाली मेन लाइन का तार टूटने से रात दो बजे तक बिजली के लिए हंगामा मचा रहा। शहर की आपूर्ति बहाल होते ही बारिश संग आई आंधी से सड़क पर पेड़ गिर गए। विद्युत पोल टूटने से सभी तहसील क्षेत्र में आपूर्ति ध्वस्त हो गई।