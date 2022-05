यूपी सरकार का आदेश, अनुदेशकों को अप्रैल में 7000 रुपये ही मिलेगा मानदेय

बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों को पुरानी दर पर ही मानदेय भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है। अप्रैल माह में उन्हें सात हजार रुपये मानदेय भुगतान करने का आदेश बुधवार को जारी किया गया।

