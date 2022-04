यूपी: पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी पुत्री व दामाद सहित छह पर लगा गैंगस्टर एक्ट

तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या की साजिश में शामिल पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा रिजवान, दामाद रमीज समेत 6 लोगों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है।

संवाददाता,बलरामपुर Shivendra Singh Sun, 03 Apr 2022 07:50 PM

