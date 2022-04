वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने दिया यूपी के रेवन्‍यू का हिसाब, बोले-संसाधनों पर पहला हक गरीबों का

उत्‍तर प्रदेश में संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने गुरुवार को UP के रेवन्‍यू का हिसाब-किताब सार्वजनिक करते हुए यह बात की। उन्‍होंने कहा सरकार हर वादा पूरा करेगी।

लाइ‍व हिन्दुस्‍तान,लखनऊ Ajay Singh Thu, 07 Apr 2022 03:39 PM

