मैनपुरी में सीएम योगी का फर्जी निजी सचिव गिरफ्तार, भेजा गया जेल

मैनपुरी के बेवर पुलिस द्वारा पकड़े गए अपराधी को छोड़ने के लिए दबाव बना रहा सीएम का फर्जी निजी सचिव गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपी ने पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की।

