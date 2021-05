धर्म छिपाकर शादी करने वाला फर्जी दरोगा गिरफ्तार, 6 साल तक किया रेप

क्राइम ब्रांच का सब इंस्पेक्टर बताकर लखनऊ के इंदिरा नगर की एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे शादी करने का झांसा देकर गृह जनपद आजमगढ़ ले गया। यहां युवती को पता चला कि वह दूसरे सम्प्रदाय का है और सब इंस्पेक्टर भी नहीं है। विरोध करने पर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया। पीड़िता ने उसकी कई और करतूतें पता चलने पर इंदिरा नगर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। रविवार को पुलिस ने फर्जी दरोगा आबिद हावरी उर्फ आदित्य प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

पीड़िता ने यह भी खुलासा किया कि आबिद के पहली पत्नी से सात बच्चे हैं। हद तब हो गई तो जब पीड़िता को पता चला कि आबिद ने इसी साल फरवरी में मध्य प्रदेश की एक युवती से भी झूठ बोलकर शादी कर ली। इस पर ही पीड़िता ने सबक सिखाने की ठान ली थी। आरोपी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा कर छह साल तक शारीरिक शोषण किया। इंदिरा नगर इंस्पेक्टर अजय प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता को डरा धमका कर 16 लाख रुपये और चार लाख रुपये के गहने भी हड़प लिये थे। वह अपने परिचितों व दूसरे जिलों में बनाये अपने मित्रों को अलग-अलग परिचय देता था। उसने पंचायत चुनाव लड़ने की बात कहकर भी कई लोगों से रुपये उधार लिये हैं।

Later, she came to know that Abid was already married & had 7 children. He again married a Hindu woman by Hindu rituals in February this year. An FIR has been lodged against him under IPC & Prohibition of Unlawful Religious Conversion Act: ACP, Ghazipur, Lucknow (2/2) (30.05) pic.twitter.com/bXNzHTiBB3