up election result 2022: लगातार दूसरी बार शपथ लेने वाले छठे सीएम होंगे योगी आदित्यनाथ, जानें इससे पहले किन-किन लोगों ने ली शपथ

लखनऊ-प्रमुख संवाददाता Dinesh Rathour Thu, 10 Mar 2022 09:32 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.