यूपी चुनाव: अब बिलारी में पानी की टंकी पर चढ़ा बीजेपी नेता का विरोध, प्रत्याशी बदलने की उठाई मांग

यूपी चुनाव: अब बिलारी में पानी की टंकी पर चढ़ा बीजेपी नेता का विरोध, प्रत्याशी बदलने की उठाई मांग

संवाददाता,मुरादाबाद Swati Kumari Wed, 19 Jan 2022 06:45 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.