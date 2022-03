यूपी चुनाव 2022: कानपुर से इस कांग्रेस प्रत्याशी ने खर्च किए 21.71 लाख रुपये, मिले सिर्फ 3309 वोट

वरिष्ठ संवाददाता, कानपुर Shivendra Singh Mon, 14 Mar 2022 02:52 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.