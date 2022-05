UP कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं एक से ज्यादा नेता, आचार्य प्रमोद कृष्णम समेत ये नाम आगे

पार्टी के एक वर्ग की तरफ से नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए कुछ नामों का सुझाव दिया गया है। इनमें पूर्व सांसद पीएल पुनिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री और वीरेंद्र चौधर का नाम शामिल है।

Mon, 02 May 2022 10:10 AM

Nisarg Dixit लाइव हिंदुस्तान,लखनऊ Mon, 02 May 2022 10:10 AM

